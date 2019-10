LIVEBLOG: Boeren protesteren in Den Haag, A12 afgesloten

Boeren komen woensdag weer massaal naar Den Haag om te protesteren. De boeren hadden het plan getrokken om naar het Binnenhof te rijden, maar dat mag niet. Ze moeten naar de Koekamp, naast het Malieveld. Defensie is ingezet om te helpen met het afzetten van wegen voor het boerenprotest. Inmiddels zijn al een hoop trekkers in de stad. Die komen van alle kanten, zoals Scheveningen en de A12.

Naast overlast voor wegverkeer, loopt ook het OV niet soepel. Diverse trams en bussen moeten omrijden. De gemeente waarschuwt dat de stad niet of nauwelijks is te bereiken per auto. Vanmiddag komt nog een grote stoet trekkers naar de stad vanuit Bilthoven.

13.36 uur – Waarnemend burgemeester Johan Remkes roept de boeren op om de afzettingen te respecteren. “De reden voor deze oproep is dat demonstranten zich niet aan de afspraken houden. Vanwege de veiligheid is er geen ruimte voor demonstraties bij het Binnenhof en in het winkelgebied.”

13.34 uur – Het Rode Kruis is ook opgeroepen.

13.19 uur – Boeren zijn eerder vandaag door de afzetting op de A12 gereden. Dat meldt de politie. “De situatie was daardoor niet meer veilig voor de medewerkers ter plekke. Het wordt nu nog drukker in de stad”

Genieten in de Duinstraat Scheveningen #boereninactie pic.twitter.com/O4DyQ9XwVD — Dick Teske (@DTpersfoto) 16 oktober 2019

12.40 uur – Inmiddels zijn ook andere wegen afgesloten.

Ook de #Utrechtsebaan (stad in) is afgesloten voor het overige verkeer in verband met het #boerenprotest. Het overige verkeer kan het beste de A12 mijden en via een andere route naar #DenHaag rijden. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 16 oktober 2019

12.23 uur – Boeren negeren massaal de rode kruizen op de A12.

Het centrum van #DenHaag is overvol met tractoren en

demonstranten. Wij doen er alles aan om dit #boerenprotest te

faciliteren en in goede banen te leiden. Daarom hebben wij bij het Cars Jeans

Stadion parkeerruimte geregeld en vervoer naar de Koekamp. Volg onze aanwijzingen op! — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 16 oktober 2019

11.29 uur – Boeren van tegen de afspraken in toch met hun tractoren het Malieveld opgereden. Na overleg met de gemeente was de Koekamp afgesproken als locatie, ze moesten daar zonder tractor komen.

11.28 uur – Rijkswaterstaat heeft op verzoek van de politie de A12 zojuist afgesloten voor al het verkeer. Bij Nootdorp mag geen enkel voertuig meer door.

11.11 uur – Een overzicht van de files.

Doordat de boeren via Scheveningen komen staat volgens de ANWB het verkeer op Van Alkemadelaan vast.

Daarnaast zijn er files op:

A4:

Rotterdam richting Amsterdam – Stilstaand verkeer tussen Delft en knp. Prins Clausplein

Amsterdam richting Den Haag – Stilstaand verkeer tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam

A12

Wegwerkzaamheden, de hoofdrijbaan is dicht – Stilstaand verkeer tussen Woerden en knp. Oudenrijn

Utrecht richting Den Haag – Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer tussen Nieuwegein en Bodegraven

Utrecht richting Den Haag – Langzaam rijdend verkeer tussen Bleiswijk en Zoetermeer-Centrum

11.06 uur – De gemeente waarschuwde eerder vanmorgen al voor verkeerschaos. Ook het OV rijdt niet goed.

Let op! Door de boerenprotesten is de binnenstad van Den Haag niet of slecht te bereiken per auto. Ook het OV ondervindt hinder. Houd @HTM_Reisinfo en verkeersinformatie in de gaten:https://t.co/eGbnNmqxbf — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) 16 oktober 2019

11.00 uur – Vanaf Amsterdam en Rotterdam rijden boeren met trekkers over de A4. Over de gehele breedte van de weg rijden trekkers. Ook via de A12 vanuit Utrecht rijden boeren naar de stad toe. Inmiddels is de A12 voorzien van rode kruizen. Tenminste twee rijbanen zijn afgesloten.