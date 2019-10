Politie houdt vier mensen aan bij boerenprotest

De politie heeft vier mensen aangehouden rond het boerenprotest in Den Haag. De politie zegt dat de demonstratie verder zonder grote incidenten is verlopen.

Ook waarnemend burgemeester Remkes was tevreden over het verloop van het protest. “Beelden zoals in Groningen zijn ons bespaard gebleven.” Ondanks dat moest de politie wel meerdere keren in actie komen. Zo werden er twee mensen aangehouden voor het gooien van vuurwerk, een voor belediging en een voor het niet voldoen aan de bevelen van de politie.

Sommige boeren blijven vannacht slapen op de Koekamp. Donderdagochtend is er nog een boerenontbijt en gaan boeren waarschijnlijk langs bij agrarische instituten.