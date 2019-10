Burgemeester Remkes over boerenprotest: “Het had slechter gekund”

Renovatie Binnenhof jaar uitgesteld

De opknapbeurt van het Binnenhof wordt een jaar uitgesteld. Dat laat staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken woensdagavond weten. De verbouwing zou in de zomer van 2020 beginnen en 5,5 jaar duren.

De staatssecretaris had eerder al laten weten dat een start in de zomer van volgend jaar niet realistisch was. Mede door de stikstofproblematiek ligt de verbouwing al langer onder vuur. Daarnaast heeft ook de Tweede Kamer extra eisen aan de verbouwing gesteld. Zo willen de partijen in de Tweede Kamer dat er extra beveiliging komt en dat de medewerkers op het Binnenhof meer werkruimte krijgen.

De Tweede Kamer zal tijdens de verbouwing verhuizen naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken bij het Centraal Station in Den Haag. De werkzaamheden waren begroot op een half miljard euro, maar door de uitstel zal de renovatie waarschijnlijk duurder uitvallen. De extra kosten worden nog in kaart gebracht, vertelt Knops.