Richard de Mos terug in de gemeenteraad, Damiën Zeller maakt plaats voor partijleider

De Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui hebben woensdagochtend ontslag genomen als wethouder, dit nadat ze eerder een motie van wantrouwen aan hun broek kregen. De Mos keert terug op 7 november in de Haagse gemeenteraad als fractievoorzitter. “Samen met Arjen Dubbelaar, René Oudshoorn en Janice Roopram zal ik de fractie weer gaan leiden.” Raadslid Damiën Zeller stapt op uit de raad om plaats te maken voor de partijleider.

De Mos zei maandagavond in het televisieprogramma PAUW op NPO1 “met pijn in het hart” zijn ontslag in te dienen als wethouder. “Daarna ga ik weer aan de slag als fractievoorzitter van de grootste partij, knokken om Den Haag mooier te maken. Na vallen moet je opstaan, de tijd van opstaan is nu gekomen.”

Ondertussen lanceerde partijleider De Mos ook de campagne ‘zet ons op 23‘. Die tekst stond ook te lezen op de limousine waarmee beide mannen woensdagochtend naar het stadhuis kwamen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft De Mos de ambitie om met zijn partij de absolute meerderheid in de Haagse raad te halen. Dat zou betekenen dat hij zonder coalitiepartner kan besturen, in Den Haag is dat nog niet eerder voorgekomen.