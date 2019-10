Winactie: Vrijkaarten voor Puur Gelul op 27 oktober in het PAARD

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor de 29e editie van Puur Gelul op 27 oktober in het PAARD. Wil jij kans maken op gratis kaarten? Luister dan tussen 07:00 en 10:00 uur Haagse Ochtendradio met Justin Verkijk en tussen 15:00 en 18:00 uur de Den Haag FM Middagshow met Thomas.

In Den Haag is Puur Gelul inmiddels heel bekend, maar voor diegenen die het nog niet kennen: Dit is een avond vol overdonderend verbaal zinloos geweld! Sinds 2005 komen verschillende schrijvers, sprekers, verhalenvertellers, dichters, rappers en stand-uppers naar Den Haag om de literatuur weer een flinke ‘boost’ te geven. Je gaat aan het eind van de avond, compleet voorzien van een nieuwe woordenschat en kramp in de lachspieren, richting huis. De volgende gasten treden op: Hans van Breukelen, Erik van Muiswinkel, Vincent Bijlo, Jeroen Leenders, Rayen Panday, Karel Kanits, DJ/MC Henk Koolen, The Sissies, Boozy, Bram van der Velden en Bert Kleijweg.

Wat moet je doen?

Vul onderstaand formulier in en luister naar Den Haag FM, we geven de kaarten weg tussen 07:00 en 10:00 uur in Haagse Ochtendradio met Justin Verkijk en tussen 15.00 en 18:00 uur in de Den Haag FM Middagshow met Thomas Hekker. Zij bellen de winnaars live in de uitzending, dus hou goed je telefoon in de gaten!