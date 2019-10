Kunstfestival voor kinderen is de hele herfstvakantie in Den Haag

Met de herfstvakantie in aantocht is het in Den Haag weer tijd voor het internationale kunstfestival ‘De Betovering‘, een festival voor kinderen van twee tot twaalf jaar oud. “Die leeftijd is een belangrijke periode om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Met het festival willen we kinderen actief kennis laten maken met cultuur”, vertelde Maren Vandenhende van het festival in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Thema van het kinderfestijn is dit jaar ‘ruimte’.

Tijdens het negen dagen durende festival worden er ruim 550 voorstellingen en workshops georganiseerd op 55 locaties in de hele stad. “Je ziet De Betovering in de herfstvakantie overal.” Zo zijn er in Theater aan het Spui workshops waar je bijvoorbeeld een eigen alien kunt maken. Het festival trapt vrijdag af in de Koninklijke Schouwburg. Daarna volgt de voorstelling ‘Tiny echoes‘, een voorstelling die poppenspel, animatie en muziek combineert.

Na een succesvolle pilot in 2018 zijn de Culturele Spelen dit jaar onderdeel van ‘De Betovering’. Daarmee wil de organisatie ook scholen motiveren om een feestelijke en creatieve dag op school te organiseren. “Doel van de Culturele Spelen is om kinderen tijdens schooltijd te laten ervaren wat er buiten de schoolmuren mogelijk is aan culturele activiteiten en hen te helpen bij het zélf kiezen uit dat aanbod.”

