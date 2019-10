Laatste ronde subsidie voor welzijn in de wijk

Sociale Vernieuwers met een goed idee voor welzijn in de wijk kunnen tot 1 november subsidie aanvragen. Dat meldt de gemeente. Met de subsidieregeling Welzijn 070 wil de gemeente projecten op het gebied van welzijn stimuleren. “We willen meer mensen beter bereiken,” aldus zorgwethouder Kavita Parbhudayal. “De grote welzijnsorganisaties hebben een hele belangrijke rol in het welzijnswerk in Den Haag. Ik wil daarnaast ook kleinere, wijkgerichte initiatieven de kans geven. Daarom hebben we de subsidieregeling in het leven geroepen.”

Volgens de wethouder is er nog budget beschikbaar, “dus ik roep iedereen met een goed idee op om subsidie aan te vragen voor verbetering van welzijn in de wijk.” Dit jaar is een subsidiebudget beschikbaar van 1,3 miljoen euro. Per aanvraag is maximaal 100.000 euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd door personen en organisaties, zoals bewonersorganisaties, ondernemers, professionals/ zzp’ers en maatschappelijke organisaties.