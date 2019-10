Meerderheid van gemeenteraad wil nog dit jaar af van Zwarte Piet

Een meerderheid van de gemeenteraad wil nog dit jaar af van Zwarte Piet tijdens de Haagse Sinterklaasintocht. Dat bleek donderdagmiddag tijdens de raadsvergadering. Een motie van de Partij voor de Arbeid haalde een meerderheid. Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, CDA, PVV en 50PLUS stemde tegen de motie.

Het stadsbestuur moet nu “Alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat de intocht overeenkomt met de landelijke lijn van het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht is.” Dat betekent dat Pieten ontdaan zijn van zwarte kleur, pagekleding, kroeshaar, gouden oorringen, dikke rode lippen en de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en Zwarte Piet.

Wethouder Bert van Alphen liet eerder weten geen invloed uit te kunnen oefenen op de intocht. In januari moet een evaluatie komen om daarna met een concreet plan te komen voor de intocht in 2020 die in lijn is met het Sinterklaasjournaal en de landelijke intocht bij alle met publiek geld gefinancierde sinterklaasfestiviteiten.

Als mede-ondertekenaar van de motie van @MikalTseggai kan ik trots mededelen dat ook Den Haag een grote stap heeft gezet in een inclusieve Sinterklaasfeest! pic.twitter.com/TFnGExS1yJ — Serpil Ates (@Serpil__Ates) October 17, 2019

Demonstratieverbod

Een door de PVV opgestelde motie over een demonstratieverbod langs de route werd ook aangenomen. “Geen protesten toe te staan in de directe omgeving van de Sinterklaasintocht,” luidt de motie. Wethouder Boudewijn Revis legt de motie naast zich neer, want “het niet toestaan van demonstraties is verboden.” De motie is volgens hem in strijd met de grondwet. Als overheid hebben we de verplichting om demonstraties te faciliteren.”