Opnieuw legertrucks ingezet als wegafzetting

Ook tijdens de tweede dag van het boerenprotest worden de legertrucks van Defensie ingezet om te zorgen dat boeren het Binnenhof niet kunnen bereiken. Enkele tientallen boeren hebben na de protestactie de nacht van woensdag op donderdag doorgebracht in de stad.

De boeren bieden na een overnachting op het Malieveld donderdagochtend een ontbijt aan aan de Hagenaars, ‘om het ongemak, dat de demonstraties ongetwijfeld hebben opgeleverd, enigszins te verzachten’. In de stad is veel politie en ME op de been.

Tijdens het grote protest van woensdag werden ook al legertrucks ingezet als flexibele afzetting. De demonstratie verliep zonder grote incidenten, wel werden vier mensen aangehouden. Waarnemend burgemeester Johan Remkes was tevreden met het verloop van het protest.

