Personeel HMC Westeinde staakt, landelijke actie volgt

Ziekenhuismedewerkers van het HMC Westeinde hebben donderdag het werk neergelegd. Ze draaien een zondagsdienst, wat betekent dat mensen alleen voor spoedeisende zaken in het ziekenhuis terecht kunnen. “Alle spoedhulp en oncologische zorg gaat gewoon door, maar de geplande operaties zijn afgebeld. Honderden ingrepen gaan niet door”, vertelt verpleegkundige Marleen Eikelenboom van het actiecomité van het HMC.

Medewerkers van het ziekenhuis willen onder meer een loonsverhoging van 5 procent en een toeslag als ze op het laatste moment worden opgeroepen. Medewerkers voeren donderdag op verschillende manieren actie. “We hebben een actieplein opgericht waar we gratis reanimatie-les geven, spandoeken maken en een kijkje nemen op de afdeling radiologie”, legt de verpleegkundige uit op Den Haag FM.

De actie maakt onderdeel uit van een estafettestaking langs diverse ziekenhuizen in Nederland. Donderdagmorgen hebben de bonden een landelijke actie aangekondigd. Op 20 november is er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een landelijke ziekenhuisstaking.

Luister hier naar het interview met Marleen Eikelenboom op Den Haag FM.