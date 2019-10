Raadslid Hart voor Den Haag/Groep de Mos Damiën Zeller: “Terugtreden is mijn eigen besluit”

Raadslid Damiën Zeller van Hart voor Den Haag/Groep de Mos staat vrijwillig zijn zetel in de gemeenteraad af aan partijleider Richard de Mos. “Ik hem hem zelf gebeld om mijn plek in de raad aan hem aan te bieden”, vertelt de jonge Zeller op Den Haag FM.

Wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui hebben woensdagochtend ontslag genomen als wethouder, dit nadat ze eerder een motie van wantrouwen aan hun broek kregen. “Onze partijleider zit nu zonder werk en daarom wilde ik mijn plek aan aan hem bieden omdat ik ook wel inzag dat Richard weer in de oppositiebanken hoort te zitten.” Zeller blijft wel actief voor de partij. “Ik mag aan de slag gaan als fractiemedewerker en campaigner”, vertelt Damiën. “Ik ben nog jong, ik kom over tweeënhalf jaar wel weer terug in de raad. ”

Campagne

De partij is inmiddels gestart met de nieuwe campagne ‘zet ons op 23‘. De ambitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is om de absolute meerderheid in de Haagse raad te halen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. “We hebben woensdag in Loosduinen geflyerd en daar waren de reacties enorm ondersteunend”, aldus Zeller vanuit zijn nieuwe rol als campaigner.

Wat de rol van ex-wethouder Rachid Guernaoui gaat worden binnen de partij is nog niet duidelijk. “Ik heb zo’n klein vermoeden dat Rachid daar de komende dagen wel meer over zal vertellen.”

Luister hier naar het interview met Damiën Zeller op Den Haag FM.