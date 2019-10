STRAATVRAAG: Is Den Haag de boeren al zat?

Duizenden tractoren en het leger in de Haagse binnenstad. Na het protest van twee weken geleden, zijn de boeren deze week opnieuw in Den Haag om te protesteren tegen de regering, o.a. omdat er plannen zijn om de veestapel in ons land te halveren. Het boerenprotest zorgt voor veel overlast in onze stad en daarom de vraag: Is Den Haag de boeren al zat?