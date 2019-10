Kunstfestival voor kinderen is de hele herfstvakantie in Den Haag

Verdachte diefstal dure merkzonnebrillen meldt zich

Meer in

Een man heeft zich donderdagmorgen gemeld bij de politie als verdacht van de diefstal van dure merkzonnebrillen. Op zaterdag 3 augustus in Wateringen en op vrijdag 30 augustus en zondag 15 augustus in Den Haag heeft een man bij diverse winkels dure merkbrillen gestolen.

In korte tijd steelt de man maar liefst 19 brillen gestolen. Zijn buit heeft een totale waarde van bijna 3400 euro. In de televisie-uitzending van Team West deze week werd zijn signalement getoond. Daarop meldde zich een verdachte aan het politiebureau. Hij zit vast en wordt door rechercheurs gehoord over zijn betrokkenheid bij de diefstallen.