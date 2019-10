Vers & Vrij wil armoede en verspilling tegen gaan door vitrinekoelkastjes

Dagelijks wordt er veel voedsel onnodig weggegooid, terwijl sommige Hagenaars met moeite brood op de plank krijgen. Daarom zet Stichting Vers & Vrij zich in om voedselverspilling en armoede tegen te gaan. Dit doen ze door koelkastjes te plaatsen in onder andere buurthuizen, gevuld met overgebleven eten van restaurants.

Op dit moment zijn er 12 koelkastjes in Den Haag te vinden en doen zo’n 22 restaurants mee. Arna van der Sloot is initiatiefnemer van dit project. Zij wil graag uitbreiden. “Mijn droombeeld is dat er minstens in Den Haag 25 koelkasten zijn, het liefst meer. Maar dat het ook naar andere gemeente uitgebreid kan worden en dan het liefst natuurlijk in heel Nederland, en dan misschien wel in heel België. Er zijn zoveel ontwikkelingen in dit project en het lijkt mij briljant om daar mee aan de slag te kunnen gaan. Om tegen honger en tegen voedselverspilling tegen te gaan vechten.”