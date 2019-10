Aladdin wordt nieuwe musical in Circustheater

De musical Anastasia is pas net in première, maar de opvolger is al bekend. Aladdin wordt de volgende musical in het Circustheater op Scheveningen. Dat bevestigt Stage Entertainment na een advertentie waarin mensen wordt gevraagd auditie te doen voor een rol in de musical.

Wanneer de Disney-musical precies opgevoerd gaat worden is nog niet bekend, dat is ook afhankelijk van het succes van Anastasia. Wel is het zeer waarschijnlijk dat de première in het najaar van 2020 zal plaatsvinden.

Aladdin gaat over een straatjongen die samen met zijn aap steelt om te kunnen leven. Op een dag vindt hij een antieke olielamp. Wanneer hij over de lamp wrijft, komt er een geest uit. Van die geest mag hij drie wensen doen. Hierdoor verandert zijn leven totaal.