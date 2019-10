Eerste ‘ochtend-rave’ van Den Haag komt in Het Magazijn

Den Haag krijgt op woensdag 6 november in Het Magazijn voor het eerst een ‘morning rave’: een feestje in de ochtend. In steden als New York, Los Angeles en Londen zijn de morning raves al jaren een hit. “Wij vonden het het tijd om Den Haag ook eens wakker te schudden op deze manier”, vertelt organisator Perla Pisani op Den Haag FM.

De ‘Kickrave Your Day’ is bedoelt om zoveel mogelijk uit je dag te kunnen halen. De ochtend begint met een yogales om 06.30 uur terwijl DJ Norjee “ambient, soundscapes en tripyy beats” draait. Vanaf 07.30 start daarna het feest. “Uiteindelijk ga je naar je werk met een vers en gezond ontbijtje.”

De opbrengst van deze eerste rave zal naar n de crowdfundingcampagne van Starters4Communities gaan. Op deze manier steunt dit evenement sociale impactprojecten zoals Oosterzwam en BOOST Transvaal. Kaartjes kosten 25 euro en zijn verkrijgbaar via de het Facebookevenement.

Foto: Facebook

Luister hier naar het interview met Perla Pisani op Den Haag FM.