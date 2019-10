Gemeente gaat pollers op Parallelweg en Hoefkade plaatsen

Om sluipverkeer tegen te gaan in de Stationsbuurt zal de gemeente pollers plaatsen om zo sluipverkeer door de buurt tegen te gaan. Een meerderheid van de gemeenteraad is donderdagmiddag akkoord gegaan met verkeersmaatregelen in de Schilderswijk en de Stationsbuurt.

Wethouder Robert van Asten (D66) wil nu pollers plaatsen op de Parallelweg en de Hoefkade. Die moeten ervoor zorgen dat er alleen nog bestemmingsverkeer overblijft en het doorgaande verkeer geweerd wordt. De maatregel moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Schilderswijk en de Stationsbuurt verbeteren, verwacht Van Asten. Automobilisten die de stad in of uit willen, moeten via de centrumring rijden.

Verkeersveiligheid in de buurt is al jaren een onderwerp van gesprek. In 2016 werd al gesproken over tijdelijke maatregelen om de snelheid te temperen op de Stationsweg. Deze toegezegde verkeersremmende maatregelen zijn nooit getroffen.

