Gemeenteraad: “Geef gebied achter Internationaal Strafhof terug aan natuur”

Een meerderheid in de gemeenteraad wil het gebied achter het Internationaal Strafhof teruggeven aan de natuur. De nieuwbouwplannen moeten van tafel, vinden de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA en HSP.

Tegen de nieuwbouwplannen is veel protest ontstaan. De sportvelden die zouden worden bebouwd, liggen pal naast Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide. Het gemeentebestuur wil hier nieuwbouw ontwikkelen, maar de gemeenteraad wil daar niets van weten. Indien de sportvelden niet meer worden gebruikt kunnen ze worden teruggegeven aan de natuur, vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

“Het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide is een bijzondere plek gebied,” benadrukt Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. “Het is een heel afwisselend duinlandschap met kwetsbare natuur. We moeten hier niet bouwen, maar ruimte geven voor de natuur. Ik ben blij dat de gemeenteraad zich hier nu voor heeft uitgesproken.”