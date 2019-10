Voorzitter Wijkoverleg Schevenigen-Dorp is te spreken over kleiner formaat vreugdevuur

Haagse Popweek afgetrapt met muziek van Son Mieux door de klokken van de Grote Kerk

O o Den Haag, mooie stad… met mooie muziek. Vrijdagmiddag werd de Haagse popweek 2019 afgetrapt in de Grote Kerk. Dit werd onder anderen gedaan met de Haagse groep Son Mieux, hun muziek werd gespeeld op het carillon van de kerk.

“De Haagse Popweek houdt eigenlijk in dat tien dagen lang een programma is op het gebied van popmuziek”, zegt Janneke Nijhuijs van Popradar. Liefhebbers kunnen naar optredens gaan kijken, popartiesten kunnen zich ontwikkelen doordat er allemaal workshops en netwerkevenementen zijn.

Ook Camiel Meiresonne van Son Mieux was aanwezig bij de aftrap. “Het is gaaf om zo je nummer door de hele stad te horen”, zegt hij. “Het mooie aan de popweek vind ik dat de hele scene bij elkaar komt en dat artiesten die toffe dingen aan het doen zijn, of gaan doen, dat kunnen laten zien.”