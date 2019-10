Prijzen openbaar vervoer iets omhoog

De prijs voor een bus- of tramkaartje gaan iets omhoog. Volgend jaar betaal je 2,23 procent meer voor een ritje met de bus of tram dan dit jaar. Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de prijzen bekend gemaakt.

Reizigers die in de regio Haaglanden reizen met HTM en EBS betalen in 2020 16,9 eurocent per kilometer. Dat was in 2018 nog 16,6 eurocent. Naast de prijs per kilometer betalen reizigers ook een basistarief. Dat gaat van 96 eurocent naar 98 eurocent. Dat is overigens in heel Nederland gelijk.

Voor het einde van het jaar worden reizigers geïnformeerd over de nieuwe prijzen. Dat geldt ook voor abonnementhouders.