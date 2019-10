Radio Tonka viert 25-jarig jubileum

Radio Tonka, het Haagse platform voor vrije radio, maakt negen dagen lang locatie uitzendingen om haar 25-jarig jubileum te vieren. De dj’s van het gehele programmering maken speciale jubileumuitzendingen. “Over de jaren heen is er veel veranderd, maar de intentie is nog altijd het zelfde: vrije radio”, vertelt Martijn Verlinden, beter bekend als DJ Kipkillah van het programma Kipcornah.

Tijdens de speciale uitzendingen zijn er live optredens van onder andere Wetboys, GitGot, Zoe Reddy, The Bad Skins en OZMA. “Omdat ons 25-jarig bestaan ook samenvalt met de Haagse Popweek van Popradar zijn we ook daar vertegenwoordigd.” De dj’s verzorgen meerdere masterclasses over onder andere het maken van radio en freestyle techno. Verlinden geeft zelf een workshop genaamd ‘Beatlab’ over het ontwikkelen van een beat.

De uitzendingen van Radio Tonka zijn vanaf 21.00 uur live te bezoeken bij galerie en club The Grey Space in the Middle aan de Paviljoensgracht 20 in het centrum. De viering duurt nog tot en met vrijdag 25 oktober en sluit op die dag af met een eindfeest.

Foto: radiotonka.org

Luister hier naar het interview met Martijn Verlinden op Den Haag FM.