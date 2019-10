Scheveningse Lourdeskerk opnieuw het toneel van comedy, circus en muziek

De Lourdeskerk op Scheveningen wordt vanaf 19 oktober voor het tweede jaar op rij omgetoverd tot ‘Club Lourdes’. “Het is een ode aan het authentieke variété-theater waar Scheveningen vroeger om bekend stond met comedy, circus en muziek”, vertelde Sanne Bakker van de organisatie in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

In de herfstperiode zijn er zes verschillende producties op twaalf momenten te vinden op Scheveningen. “Dat doen we in een echte club-setting, met tafeltjes en stoeltjes die in de kerk staan. Tijdens de voorstelling kun je ook overal eten en drinken.”

Het pop-up theater zal van zaterdag 19 tot en met zondag 10 november in de Lourdeskerk te vinden zijn. Het programma van ‘Club Lourdes’ is tot stand gekomen uit een samenwerking van het Zuiderstrandtheater en het Scheveningse cultuuranker Muzee.

