Spuigasten over Brexitdeal, vreugdevuren en boerenprotest

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de Brexitdeal, de vreugdevuren en het boerenprotest.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de manier waarop de Britten op 31 oktober de EU kunnen verlaten. Dat heeft zowel de Britse premier Johnson als EU-Commissie-voorzitter Juncker deze week gezegd. Minister-president Rutte noemde het akkoord goed nieuws voor Nederland, met name ook voor Nederlandse bedrijven. Te gast is wethouder Saskia Bruines (D66, Internationaal) over de betekenis van de Brexitdeal voor de stad Den Haag.

Vreugdevuren

Het is “ondenkbaar” dat vreugdevuren op het strand in Duindorp en Scheveningen komende jaarwisseling hoger kunnen worden dan de brandweer adviseert. Dat zei waarnemend burgemeester Remkes bij zijn eerste raadsvergadering. Het advies van de brandweer is om de brandstapels maximaal 10 bij 10 bij 10 meter te laten worden, zei hij. “Het is dit, of nee.” Hoe denken de Haagse fractieleiders Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) over dit voorstel? Dubbelaar en Barker zijn te gast in Spuigasten.

Boerenprotesten

Den Haag heeft drie dagen boerenprotesten achter de rug. Maandag werd er bij het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag geprotesteerd, woensdag kwamen zo’n 5.000 boeren met trekkers naar Den Haag om actie te voeren. Waarnemend burgemeester Johan Remkes was blij met het verloop van het boerenprotest woensdag in Den Haag. Hij is opgelucht dat er zich geen Groningse taferelen hebben afgespeeld en er geen gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Hij gaf een compliment aan politie en het leger voor hun optreden in de stad. Het kon een stuk slechter, zei Remkes. Na de protestactie bleef een enkele boer overnachten op het Malieveld. Na een boerenontbijt voor de Haagse inwoners op donderdag was het plan van de boeren om langs verschillende ministeries te rijden, maar ze kozen ervoor om naar huis te gaan. Hoe kijken Dubbelaar en Barker terug op het boerenprotest in Den Haag?

Bibliotheek

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.