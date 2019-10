Voorzitter Wijkoverleg Schevenigen-Dorp is te spreken over kleiner formaat vreugdevuur

Richard de Mos: “Ik heb mij afgevraagd: Wat doe ik hier nog?”

De van corruptie verdachte, voormalig wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn vrijdagavond voor het eerste samen te gast bij mediapartner Omroep West om te praten over de hectische periode binnen hun leven en de partij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. In korte tijd werden de wethouders beschuldigd van corruptie, traden ze terug en werd door coalitiepartners VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen opgezegd in de partij.

“Alles wat we de afgelopen jaren hebben gedaan stortte in. Ze stonden om kwart voor zeven voor de deur”, vertelde Guernaoui. “Ik mocht een kwartiertje langer uitslapen”, vervolgde De Mos: “Voor ik het wist stonden ze bij me boven. Je weet niet wat je overkomt. Ze nemen je telefoon af en dan gaan ze dingen verzamelen. Je zit ineens in een hele slechte B-film.”

Waar de discussie veel over gaat zijn de vergeven nachtontheffingen. Een sponsor van de partij, zalencentrum Opera, verkreeg zo’n vergunning. “Wij hebben altijd geroepen dat er meer locaties moeten zijn om uit te gaan, vervolgens heb ik (als wethouder, red) een plan gemaakt voor nachtvergunningen om dat te faciliteren. Er zijn er vijf aangevraagd en vijf verleend. Niemand is benadeeld,” aldus De Mos: “Wij zijn altijd transparant geweest wie ons steunen. Vervolgens heb ik openbaar gemaakt dat de vergunningen aan te vragen zijn, pas daarna heb ik Opera geïnformeerd.”

“We weten dat er een verdachtmaking is”, vervolgde De Mos, al zegt hij tevens niet te weten hoe concreet de verdenking is. Guernaoui viel hem in de uitzending: “Ik weet gewoon: ik heb dat niet gedaan.” “Ik heb een periode gedacht: Wat gebeurt mij hier? Ik heb mij afgevraagd: Wat doe ik hier nog? Dat bleek gelukkig een spinsel. Nu is de Richard de Mos weer terug die wil vechten”, vertelde De Mos.

Wethouder en/of partijleider

Had De Mos zijn functies als wethouder en partijleider moeten scheiden? “Dat had ik misschien strakker moeten reguleren. Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld”, zei De Mos. “Het enige wat men van ons mag verwachten is dat we ons verkiezingsprogramma uitvoeren, sponsor of niet,” vulde Guernaoui hem aan: “Als iets een goede beslissing is voor Den Haag en slecht voor de sponsor, dan kiezen we voor de stad.” Als voorbeeld geeft De Mos aan dat er een huisvestingsvergunning is gekomen. De Mos: “Daar waren ook niet alle donateurs blij mee, maar daar baseren we niet ons beleid op.”

Beide mannen herhaalden regelmatig dat ze denken onder een vergrootglas te liggen als grote, lokale partij. “Je hebt donaties nodig om je campagne te betalen. Raadsleden dragen ook 100 euro per maand af in de verenigingskas”, vertelde De Mos in de uitzending van Radio West. Beide ex-wethouders spraken in de uitzending over een flink vertrouwen wat ze ervaren nu ze wethouder-af zijn. “Dat gaat zich uitbetalen in 2022, dan worden we nog groter.”

Beide mannen keren nu weer terug naar hun oude werkzaamheden. Rachid hoopt nu weer aan de slag te gaan als ambtenaar bij Binnenlandse Zaken. “Het is aan hen om te bepalen hoe het nu verder gaat.” Voor zijn functie als wethouder gaf hij aan onbetaald verlof te hebben opgenomen. Richard heeft eerder te kennen gegeven weer als fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos aan de slag te gaan.