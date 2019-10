Voorzitter Wijkoverleg Schevenigen-Dorp is te spreken over kleiner formaat vreugdevuur

Voorzitter Jan Lautenbach van het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) is positief over de aangekondigde vergunningstructuur voor de vreugdevuren tijdens aanstaande jaarwisseling. “Het uitgangspunt van de burgemeester dat de stapel een bepaalde hoogte mag hebben die beduidend lager is dan tijdens afgelopen jaarwisseling is een goede ontwikkeling”, aldus Lautenbach op Den Haag FM.

“De afgifte van een vergunning is een begin van een proces. Het biedt geen garantie dat het evenement doorgaat”, sprak waarnemend burgemeester Johan Remkes donderdagavond. “Op dit moment is er één vergunningaanvraag binnen voor het organiseren van een vreugdevuur.” Het gaat om de stapel op Scheveningen. Of het nieuwe toegestane formaat van 10 meter hoog en breed in goede aarde valt en of er weer vuren in de straten opduiken weet Lautenbach echter niet. “Het is afwachten wat de huidige generatie gaat doen”, vertelt Lautenbach.

Op 1 november, na de open ledenvergadering van het WOS, komt de bewonersorganisatie naar buiten met een officieel standpunt.

Foto: Willem van Rijn

Luister hier naar het interview met Jan Lautenbach op Den Haag FM.