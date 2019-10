Govert van Brakel over zijn boek ‘Moet je horen…’ in Mediamix op Den Haag FM

Dode gevonden in woning Zwartssluisstraat, 32-jarige man vast

De politie heeft een 32-jarige man uit Maasland aangehouden in een onderzoek naar de dood van een 51-jarige Hagenaar. De man werd na een melding maandagmiddag levenloos aangetroffen in zijn woning aan de Zwarsluisstraat.

De politie is na de vondst van het lichaam direct een uitgebreid onderzoek gestart. De recherche kan niet uitsluiten dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. ‘Op basis van aanwijzingen die in dit onderzoek naar voren kwamen hield de politie een 32-jarige man uit Maasland aan.’ schrijft de politie. De man zit op dit moment vast voor verhoor.