Geldschieters trekken zich terug uit Sinterklaasintocht

Meer in

Een aantal geldschieters heeft besloten om de intocht van Sinterklaas in Den Haag niet meer te sponsoren. Dat doen ze nadat actiegroep Kick Out Zwarte Piet een mail naar hen heeft gestuurd. Intochtorganisator Peter Boelhouwer is teleurgesteld.

Kick Out Zwarte Piet stuurde deze week een mail naar zo’n twintig geldschieters waarin ze schrijven binnenkort actie te gaan voeren tegen Zwarte Piet tijdens de intocht. De mail heeft een paar sponsoren doen besluiten om zich terug te trekken. Hoeveel precies is niet duidelijk. Doordat de sponsoren zich hebben teruggetrokken worden er dit jaar geen tasjes met snoep meer uitgedeeld langs de route.

Volgens El Maslouhi van de actiegroep moet de mail absoluut niet worden gezien als een dreigbrief aan de geldschieters. “We wilden ze attenderen dat ze op een lijst staan met sponsoren, we waren nieuwsgierig of ze dat inderdaad nog steeds zijn en hoe ze daar tegenover staan.” De actiegroep heeft ‘talloze bedreigingen’ gekregen naar aanleiding van de brief.

Foto: Richard Mulder.