Govert van Brakel over zijn boek ‘Moet je horen…’ in Mediamix op Den Haag FM

Radiopresentator en journalist Govert van Brakel is zondagavond te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Op 6 november is het precies 100 jaar geleden dat de radio-omroep werd geboren. En dat gebeurde hier in Den Haag, thuis bij ingenieur Hanso Idzerda. Ter gelegenheid van dit jubileum is deze week het boek ‘Moet je horen…’ verschenen, vol verhalen en anekdotes over deze geschiedenis. De op Scheveningen geboren schrijver is de bekende presentator van radioprogramma’s als ‘Langs de Lijn’, ‘Met het Oog op Morgen’ en ‘De Perstribune’: Govert van Brakel.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.