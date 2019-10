Dode gevonden in woning Zwartssluisstraat, 32-jarige man vast

Keizerstraat in Scheveningen afgesloten om uitslaande brand

Een deel van de Keizerstraat op Scheveningen is zaterdagmiddag afgesloten geweest vanwege een uitslaande brand in een woning op de tweede etage boven pizzeria La Lanterna. Volgens de brandweer is de woning onbewoonbaar.

De aanwezige bewoners zijn zelf naar buiten gegaan en raakten niet gewond. Rond 15.10 uur waren de vlammen onder controle. De schade beperkt zich vooralsnog tot de getroffen woning op de tweede etage. Het ondergelegen restaurant is wel een tijdje dicht. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.