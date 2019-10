Magie, ‘Wanderlust’ en film ‘Warrior Women’ in Kunstlicht

Het wekelijkse live magazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 10.00 tot 12.00 uur in op een nieuwe editie van Club Lourdes aan Zee, het mini-festival Wanderlust en de filmvertoning ‘Warrior Women’.

Club Lourdes aan Zee is een pop-up theaterfestival met comedy, circus en muziek. Tot en met zaterdag 2 november beleef je magie in de oude, tot intiem theater omgetoverde Lourdeskerk op Scheveningen. De Amsterdam Magic Show (AMS) strijkt er dinsdagavond met hun prijswinnende goochelaars neer. Kunstlicht spreekt met geboren magiër Fritz-met-een-Z van AMS. ‘Wanderlust‘ belooft een muziekervaring voor alle zintuigen, een muzikale ontdekkingsreis. Denk aan duinen, het strand, en het gelukzalige gevoel van zand tussen de tenen. Jazz, klassiek, pop en beats vloeien zaterdag 26 oktober in en om het Zuiderstrandtheater samen tot een soundtrack aan zee! Programmamaker Corné Ran licht ons bij.

Warrior Women

Zondagmiddag vertoont Filmhuis Den Haag eenmalig de beroemde film ‘Warrior Women’, over het leven en de strijd van Madonna Thunder Hawk. Zij is van de American Indian Movement, een beweging van indiaanse krijgers van nu. De film vertelt het verhaal van moeders en dochters. Na de filmvertoning is er aansluitend een gesprek in aanwezigheid van activisten Madonna Thunder Hawk en Marcella Gilbert. Serv Wiemers is de leider van het nagesprek, en vlak voor de filmvertoning spreekt Kunstlicht met hem.

In Kunstlicht is er ook aandacht voor de vaste rubrieken: de Kunstgreep met acteur Vincent Linthorst, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, en Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Als altijd zijn er rond tien voor twaalf agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Warrior Women