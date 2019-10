Govert van Brakel over zijn boek ‘Moet je horen…’ in Mediamix op Den Haag FM

Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen verplichte integriteitstoets voor wethouders

Regeringspartijen ChristenUnie en CDA willen dat aanstaande wethouders verplicht een integriteitsonderzoek moeten ondergaan. Op die manier moeten incidenten zoals in Den Haag, waar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zijn opgestapt omdat ze verdacht worden van corruptie, worden tegengegaan.

Er bestaat al een landelijke integriteitstoets. Daarbij wordt gekeken naar functies in het verleden, nevenfuncties en andere kwetsbaarheden van kandidaat-wethouders. De toets is niet verplicht, al kiezen sommige gemeenten er wel voor. In Den Haag was dat niet het geval.

Als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt komt daar verandering in en moeten ook kandidaat-bestuurders van provincies en waterschappen eraan geloven. “We moeten alles doen om te voorkomen dat een situatie zoals bij het gemeentebestuur van Den Haag zich herhaalt”, zegt Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet begin oktober weten dat hij wil dat alle wethouders in Den Haag binnenkort worden gecontroleerd op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden benoemd, maar ook voor de zes zittende bestuurders.