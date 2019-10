Winactie: Vrijkaarten voor Puur Gelul op 27 oktober in het PAARD

ADO Den Haag onnodig onderuit tegen PEC Zwolle

Na drie overwinningen op PEC Zwolle op rij is ADO Den Haag zondag tegen een zure nederlaag aangelopen tegen de Overijsselse concurrent. Ondanks een goede start en een doelpunt van Michiel Kramer werd het in een bittere slotfase 3-1 voor de thuisploeg, die door een ‘VAR-doelpunt’ de drie punten in Zwolle hield.

Met een ongewijzigd basiselftal ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Ajax schoot ADO Den Haag in eerste instantie goed uit de startblokken na de interlandbreak. Het eerste half uur van het uitduel met PEC Zwolle leverde namelijk niet alleen behoorlijk voetbal en meerdere aardige kansen, maar ook een doelpunt op.

Michiel Kramer maakte na acht minuten spelen deze zéér welkome goal. Na een sterke actie van Aaron Meijers en een fraaie assist van Dion Malone gleed de aanvaller zijn eerste treffer van het seizoen als een echte spits tegen de touwen. Het was de beloning voor een sterke start van de ploeg van Fons Groenendijk, die na 36 seconden al bijna op 0-1 was gekomen. Milan van Ewijk pegelde de bal na een goede aanname een ruime meter over het doel heen.

Terwijl PEC-back Sai van Wermeskerken er al vroeg uit moest wegens een blessure, probeerde ADO Den Haag de marge met man en macht te verdubbelen. Het creëerde ook drie goede kansen. Tom Beugelsdijk kopte naast, Kramer raakte een goede voorzet van Meijers net even wat te licht en een schot van Malone kon ternauwernood worden gekraakt.

Na een sterk eerste half uur werd PEC Zwolle wat sterker. Dat leverde twee gevaarlijke, identieke situaties op. Een voorzet vanaf rechts met een loopactie van een speler naar de tweede paal bleek het gevaarlijkste recept van de thuisploeg. Zowel Iliass Bel Hassani als Kenneth Paal wist in zo’n situatie vrij te komen en eerstgenoemde speler wist de bal in de 38ste minuut ook binnen te knikken. Overigens kreeg ook Vito van Crooij een goede kans.

Ondanks de tegenslag voor rust startte ADO Den Haag eerst prima aan de tweede helft. Lex Immers en Shaquille Pinas probeerden het vanuit een moeilijke hoek, maar kregen de bal niet tussen de palen. Het werd veelal geprobeerd via de flanken, maar de voorzetten kwam niet goed genoeg aan.

In het laatste kwartier kon de wedstrijd beide kanten op, maar zoals wel vaker dit seizoen viel het niet de goede kant op voor ADO Den Haag. Het werd 2-1 voor PEC Zwolle. Reza Ghoochannejhad zag zijn doelpunt eerst nog afgekeurd worden, maar na tussenkomst van de VAR werd de goal van de geslepen spits alsnog gehonoreerd. Er werd vermoedelijk gekeken naar buitenspel, maar Luuk Koopmans werd ondertussen ook gehinderd in de vijf meter.

Met Tomas Necid, Thom Haye en Bilal Ould-Chikh binnen de lijnen hoopte ADO Den Haag nog de gelijkmaker te forceren, maar het mocht ondanks een paar kopkansen niet zo zijn. En omdat uiteindelijk ook nog de 3-1 viel door toedoen van Pelle Clement, liep het duel uit op een vervelende en ook onnodige nederlaag.

Komende zaterdag (19.45 uur) wacht voor ADO Den Haag de uitwedstrijd tegen Vitesse.

Tekst: ADO Den Haag.