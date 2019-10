Amnesty-expositie over Raqqa in Den Haag

Vanaf dinsdag is een bijzondere expositie te zien in het Humanity House in Den Haag: Oorlog in Raqqa. De luitenant-generaal die de aanval leidde beweerde dat de luchtaanvallen op Raqqa ‘de meest precieze in de geschiedenis’ zijn. Amnesty International laat in deze tentoonstelling naar eigen zegge zien dat de realiteit echter compleet anders is.

De Verenigde Staten (VS) leidden van juni tot oktober 2017 een militaire missie om Islamitische Staat (IS) uit de Syrische stad Raqqa te verdrijven. Deze missie werd een van de meest verwoestende aanvallen in de moderne oorlogsvoering. Zeker 1.600 burgers werden hierbij gedood en er vielen ontelbaar veel gewonden. Huizen, bedrijven en infrastructuur werden in puin gelegd. Burgers zaten letterlijk gevangen tussen twee vuren. IS-scherpschutters en mijnen maakten vluchten onmogelijk en bombardementen en luchtaanvallen door de door de VS geleide coalitie verwoestten hun huizen. Vele burgers vonden hierdoor de dood.

In de tentoonstelling worden de verhalen verteld van families die tijdens de oorlog in Raqqa leefden. Aan de hand van foto’s, video’s, satellietbeelden en kaarten maakt de bezoeker kennis met hen. Dwaal door de stad en ontmoet overlevenden, luister naar hun verhalen en bezoek de ruïnes van hun huizen.