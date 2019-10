Amnesty-expositie over Raqqa in Den Haag

Hagenaar (21) vast na beschieten 49-jarige in centrum

De politie heeft zondagmorgen een 21-jarige man aangehouden voor het beschieten van een 49-jarige man in de Grote Marktstraat. Nabij café Rootz werd in de nacht van zaterdag naar zondag geschoten, in eerste instantie onduidelijk op wie. Direct werd een groot deel van de Grote Marktstraat afgesloten.

Rond 03.00 uur was de schietpartij. Er bleken geen gewonden te zijn, ook niet het 49-jarige doelwit. De dader vluchtte op een donkere scooter. Op basis van getuigenverklaringen kon de 21-jarige Hagenaar later in de ochtend worden aangehouden. Zijn betrokkenheid bij de schietpartij wordt onderzocht.

De recherche zoekt nog wel getuigen. Vooral mensen die iets weten over de onbekende aanleiding van de schietpartij.

Foto: Ter illustratie.