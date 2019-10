Hindoefeest Divali afgetrapt in de Nieuwe Kerk

Shubh Divali! Zondagmiddag werd in de Nieuwe Kerk de aftrap van het Hindoeïstische feest Divali gevierd. Hierbij werd er gezongen, gegeten en werden er lezingen gegeven.

“Divali is een festival van het licht”, vertelt initiatiefnemer van het Divali festival Rajesh Ramnewash. “Wij verwelkomen moeder Lakshmi in ons huis, zij brengt ons geluk en voorspoed. En tegelijk vieren we de overwinning van het goede op het kwade. We doen dit met de hele stad, niet alleen hindoestanen; iedereen is welkom om met ons Divali te komen vieren.”

Eén van de sprekers tijdens de lezingen was wethouder Kavita Parbhudayal. “Den Haag kan je zien als de hoofdstad van hindoestanen op het vasteland”, zegt ze. “Daarom is Divali hier erg belangrijk, het vindt plaats op zondag 27 oktober en op die dag gaan er bij de hindoestanen veel lichtjes aan. Als hindoestaanse wethouder voel ik me vandaag zeker verbonden met de mensen, ik ben hier in Den Haag een gewortelde hindoestaan.”