Kim Gordon en Nicole Bus in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Kim Gordon en Nicole Bus (foto).

Ze is bekender in de V.S. dan hier in Nederland, de Amsterdamse soul/hiphop-artiest Nicole Bus is dit jaar doorgebroken aan de overkant van de oceaan en komt nu haar album ‘Kairos’. Kim Gordon zat decennialang in de indie-rockband Sonic Youth en heeft een puike solo-plaat afgeleverd.

Zondagavond hoor je verder nog releases van Katy Perry, Merol, Kraak & Smaak, Mayer Hawthorne, Eefje de Visser, Sevn Alias, Foo Fighters en Mark Lanegan. Haagse muziek is er van AAPNOOTMIES, Alison’s Fall en Avi on Fire.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

