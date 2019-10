Dansen, knutselen en geluid maken tijdens De Betovering in Laak en Centrum

Danny Hazebroek en Jens van der Vlier nieuwe eSporters ADO

Meer in

ADO Den Haag heeft twee nieuwe eSporters aan de club gebonden. Danny Hazebroek (23) is vastgelegd als voorman en Jens van der Flier (18) wordt gehuurd van AZ. De eSporters vertegenwoordigen ADO in de eDivisie waarin eredivisieclubs het tegen elkaar opnemen in het voetbalcomputerspel FIFA. Hazebroek vertegenwoordigt ADO op de Playstation 4 en Van der Flier speelt op de Xbox.

De 23-jarige Hazebroek komt over van FC Utrecht waar hij twee seizoenen voor uitkwam. Daarvoor speelde hij voor Excelsior. Jens van der Flier staat nog onder contract bij AZ, maar wordt door ADO gehuurd. Dat de contacten tussen ADO en AZ goed zijn komt niet alleen tot uiting in het eSporten. Zo speelt de club uit Alkmaar zijn thuiswedstrijden in Den Haag omdat er problemen zijn met het dak van het eigen stadion.

Opvolgers

Met de eSporters heeft ADO opvolging gevonden voor Jeremy Schroth die in Juli afscheid nam van de club omdat hij het niet kon combineren. Schroth was destijds de opvolger van Mitchel D die door de club werd ontslagen wegens een veroordeling voor ontucht.

Foto: ADO Den Haag