Dansen, knutselen en geluid maken tijdens De Betovering in Laak en Centrum

In de herfstvakantie wordt Den Haag overgenomen door het internationale kunstfestival ‘De Betovering‘, een festival voor kinderen van twee tot twaalf jaar oud. Tijdens het negen dagen durende festival worden er ruim 550 voorstellingen en workshops georganiseerd op 55 locaties in de hele stad, waaronder de Haagse cultuurankers.

In het Laaktheater is er woensdag een Pools gezelschap wat komt optreden voor peuters. “Je hoeft geen Pools te kunnen praten, het is een voorstelling met veel geluid en licht.” Sigrid de Zwart van het Laakse cultuuranker sprak in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje vol enthousiasme over het kinderfestival: “We merken dat het wel werkt, we kiezen bewust voor voorstellingen voor een-plus. Hoe eerder je ze meeneemt in de magie van het theater, hoe beter.”

In stadsdeel Centrum is theater De Vaillant het cultuuranker landt het kinderfestival op woensdagmiddag. “We gaan dansen, schminken en knutselen. Het thema van De Betovering is ‘space’, dus je kunt bijvoorbeeld zelf een alien maken”, vertelde Joella Matena van De Vaillant op Den Haag FM.

Op donderdag staat dansen centraal in Laak. “Dat is een dag voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar het is zeker niet kinderachtig met hip-hop en afro.” Er zijn donderdag workshops en afsluitend is er een dansvoorstelling.

Luister hier naar het gesprek met Sigrid de Zwart op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Joella Matena op Den Haag FM.