De Pier organiseert sollicitatiedag in het reuzenrad

De Pier op Scheveningen organiseert maandag een sollicitatiedag in het reuzenrad. Twintig kandidaten zijn uitgenodigd om te solliciteren voor verschillende functies in de horeca op De Pier. “Het geeft een iets informelere sfeer en vanuit de grote hoogte heb je perfect zich op je toekomstige werkplek”, vertelt de general manager Herman Smit op Den Haag FM.

De kandidaten solliciteren maandag naar een breed scala aan functies. “Van werken in de keuken of bediening tot een baan in de techniek.” Ook kandidaten zonder horeca-ervaring kunnen solliciteren. “Dat kunnen wij je wel bijbrengen”, aldus Smit. “De juiste mentaliteit is het allerbelangrijkste.”

De Pier is voornemens om nog voor de feestelijke decembermaand begint de nieuwe horecatalenten klaar te stomen.

Foto: Maurice Haak

Luister hier naar het interview met Herman Smit op Den Haag FM.