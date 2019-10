De Pier organiseert sollicitatiedag in het reuzenrad

Waardetransport bij supermarkt overvallen

Bij de Albert Heijn-supermarkt aan de Stede is maandagmorgen rond 09.00 uur een geldloper overvallen. Dat meldt de politie. Op foto’s is te zien dat de geldcassettes op de grond liggen. Waarschijnlijk was het waardetransport daar om geldautomaten bij te vullen.

Na de overval sloegen meerdere verdachten op de vlucht in een gereedstaande auto. Die is volgens calamiteitensite Regio 15 aangetroffen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben 112 te bellen.