Hart voor Den Haag “woest over politieke aanval op onze politie”

De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA hebben geen vertrouwen meer in de eenheidsleiding van de politie Den Haag. “We worden te vaak en teveel opgeschrikt door misstanden bij de politie”, vertelt Cemil Yilmaz van NIDA. “Steeds wordt er verbetering beloofd, maar wij zien geen verandering.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos reageert furieus, de partij is “woest op deze schandalige politieke aanval op de politie. Het is een regelrechte ondermijning van de rechtsstaat onder leiding van een stel activistische krakers,” zo reageert fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. “Het is schandalig om duizenden hardwerkende agenten te veroordelen. Misstanden moeten worden aangepakt, maar je mag nooit iedereen over één kam scheren. Wij staan wél pal achter de politie en onze agenten! Zij verdienen onze steun want ze hebben een moeilijke taak, zeker in bepaalde wijken.”

De VVD noemt in een reactie de stap van de drie oppositiefracties ‘heel voorbarig’. “We hebben de geluiden gehoord,” zegt fractievoorzitter Frans de Graaf, “die moeten we ook serieus nemen, maar er gaat hierover nog een raadsdebat plaatsvinden. Het valt me een beetje tegen van deze fracties dat ze nu al dit standpunt innemen. Het lijkt ze meer om de publiciteit te gaan dan om de inhoud.”