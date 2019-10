Hart voor Den Haag “woest over politieke aanval op onze politie”

Man berooft coffeeshop met hulp van drie tieners

Zondagavond is de coffeeshop op de hoek van de Kenaustraat en Westduinweg overvallen door een man en drie jongens. Onder bedreiging van een steekwapen eiste de man geld van de aanwezige medewerkster.

De overval was rond 21.50 uur. Toen de man het geld uit de kassa had gepakt, maakte hij zich samen met de jongens uit de voeten in de richting van het St. Aldegondeplein. Ondanks een uitgebreid buurtonderzoek van de politie konden de verdachten niet worden aangehouden.

De man is circa dertig jaar oud en heeft een donkere huidskleur en een dik postuur. Hij droeg zwarte kleding en had zijn gezicht bedekt. De drie jongens, circa 14 en 15 jaar oud, hebben een Noord-Afrikaans uiterlijk. Zij droegen zwarte kleding met capuchon over hun hoofd en droegen handschoenen.