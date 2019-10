Scientologykerk staat met gele tent op boulevard van Scheveningen

Op de boulevard in Scheveningen staat tot en met donderdag een gele tent van de vrijwilligers beweging van Scientology. In de tent kunnen bezoekers informatie krijgen over wat de religie inhoudt en welke maatschappelijke campagnes de kerk ondersteunt.

“Er wordt veel beweerd over Scientology, maar het werkelijke verhaal komt weinig naar voren”, vertelt lid van de scientologykerk Gerbrig Deinum op Den Haag FM. Leden van de kerk staan wel vaker op de boulevard, maar dan met een rode tent. “Dan hebben we het over het boek Dianetics, maar deze gele tent staat er om te vertellen over de humanitaire acties die Scientology onderneemt.” Het afgelopen weekend hebben bijna tachtig mensen de tent op de boulevard bezocht.

De tent is tot en met donderdag dagelijks van 12:00 tot 18:00 uur te bezoeken. “Het is compleet vrijblijvend en ieder kan voor zichzelf bepalen of het iets voor hen is”, vertelt Deinum.

Luister hier naar het interview met Gerbrig Deinum op Den Haag FM.