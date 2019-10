Badplaats Kijkduin ook volgende zomer nog een bouwput

Een belangrijk deel van Kijkduin dreigt ook volgende zomer nog een bouwput te zijn. De aanleg van de ingang van een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling in de badplaats én de nieuwe inrichting van het Deltaplein is minimaal een jaar vertraagd.

Ondernemers zijn nu bang dat ze schade gaan oplopen en overwegen claims in te dienen bij de gemeente. De ingang van de garage en fietsenstalling worden aangelegd door de gemeente en hadden hadden eigenlijk al zo goed als klaar moeten zijn. De oplevering, inclusief de openbare ruimte, stond gepland voor het derde of vierde kwartaal van 2019. Maar op dit moment is nog niet eens begonnen met de aanleg ervan.

De gemeente erkent in een brief aan omwonenden dat de aanleg van de entree en fietsenstalling (EeF in vaktermen) niet eerder dan in 2020 van start kan gaan. Reden is volgens stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli dat er ‘nog een aantal procedures’ moet worden doorlopen.

Wel wordt het Deltaplein straks tijdelijk opnieuw ingericht. Daardoor zouden woningen, winkel- en horecaruimten ‘goed bereikbaar’ moeten zijn. Roos is er nog niet gerust op. De ondernemers investeren in sommige gevallen zelfs miljoenen euro’s in hun zaak. ‘Die moeten dan goed bereikbaar zijn en blijven’, aldus de ontwikkelaar.

Foto: Gemeente Den Haag / FRED Developers