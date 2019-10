Burgemeester Remkes neemt afstand van beeld ‘foute politie’

Burgemeester Johan Remkes neemt afstand van de suggestie dat er structurele misstanden zijn binnen de politie-eenheid Den Haag. Samen met tien andere burgemeesters reageert Remkes op een klacht van zeker twintig maatschappelijke groepen en de politieke partijen De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en NIDA. Volgens hen zou er sprake zijn van discriminatie en zelfs racisme.

De burgemeesters vinden het gevaarlijk als de integriteit van de politie voortdurend in twijfel wordt getrokken. Wel zijn ze er van bewust dat ook bij de politie fouten worden gemaakt. Daar moet van worden geleerd en er moeten maatregelen genomen worden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos reageerde eerder furieus op de klachten over de politie en spreekt van een “schandalige politieke aanval op de politie”. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar zei over de klacht: “Het is schandalig om duizenden hardwerkende agenten te veroordelen. Misstanden moeten worden aangepakt, maar je mag nooit iedereen over één kam scheren. Wij staan wél pal achter de politie en onze agenten! Zij verdienen onze steun, want ze hebben een moeilijke taak – zeker in bepaalde wijken.”