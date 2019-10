Drie jongens beroofd in Haagse Bos

Meer in

In het Haagse Bos zijn vrijdagavond drie jongens beroofd door een groep van ongeveer tien jongeren. Dat meldt de politie. Rond 21.00 uur fietsen de drie jongens door het Haagse Bos als ze bij het Zuiderpad werden omsingeld door een groep van ongeveer tien jongeren.

Onder bedreiging van een steekwapen worden de drie slachtoffers beroofd van enkele persoonlijke eigendommen. Volgens de politie is bij de beroving ook geweld gebruikt tegen de drie jongens. Na de beroving is de groep jongeren op de vlucht geslagen. De jongeren zijn ongeveer 16 á 17 jaar oud en waren in het zwart gekleed.