“Er is nooit een goed moment om het hier over te hebben”

“Er is nooit een goed moment om het hier over te hebben”, dat zegt PvdA raadslid Mikal Tseggai op Den Haag FM over de discussie rondom Zwarte Pieten tijdens de Haagse intocht. “Ik denk dat het belangrijk is dat we deze discussie blijven voeren. Het is soms moeilijk om er een geschikt moment voor te vinden. Als we eerder in het jaar willen aankaarten zeggen anderen “”daar gaan we het nu niet over hebben.” Dat maakt het soms heel lastig.”

Volgens Tseggai is de kleur van de Pieten tijdens de intocht een actuele discussie. “Mensen zeggen vaak, laten we het over belangrijke dingen hebben. Dit is er ook een. Sinterklaas is een leuk feest, tot ik gepest werd omdat ik op zwarte piet leek. Dat komt dan ieder jaar terug.”

Het raadslid hoop dat er snel een oplossing komt, “zodat het een feest is voor alle kinderen in Den Haag.”

Luister naar PvdA raadslid Mikal Tseggai op Den Haag FM over de discussie rondom Zwarte Pieten.