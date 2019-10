Haagse Mert nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger

Maandag is Mert Kumru verkozen tot de nieuwe VN- jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid. Zijn overwinning werd bekend gemaakt op de Nacht van de VN in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De komende twee jaar heeft Mert de taak om, samen met collega Hajar Yagkoubi, de ideeën van Nederlandse jongeren over Duurzame Ontwikkeling te verzamelen en deze overtuigend binnen te brengen bij de Verenigde Naties.

De afgelopen acht dagen voerden de kandidaten voor jongerenvertegenwoordiger campagne. Jongeren uit heel Nederland konden stemmen op hun favoriete kandidaat. Tijdens de Nacht van de VN gaven de kandidaten een presentatie, waarna een vakinhoudelijke jury ook nog haar oordeel gaf.

Jongerenvertegenwoordigers vormen de schakel tussen jongeren en beleidsmakers. Zij gaan op zoek naar meningen en ideeën van jongeren uit het hele land. Deze bespreken ze vervolgens met onder andere beleidsmakers op VN-toppen zoals de Algemene Vergadering van de VN en de Klimaattop.

Foto: PR.