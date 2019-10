Hagenaar die telefoondief probeert te stoppen raakt gewond

Drie jongens beroofd in Haagse Bos

Een 24-jarige Hagenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een straatroof. Even na middernacht stond de man op de Laan van Nieuw Oost-Indië bij de bushalte te wachten toen hij door een onbekende man werd aangesproken.

Op hetzelfde moment pakt de man de telefoon van het slachtoffer af en rent vervolgens weg. Een andere man staat op hem te wachten met een snorfiets. Terwijl de verdachte achterop de snorfiets springt, trekt het slachtoffer hem van de snorfiets om zijn telefoon terug te pakken. Er ontstaat een worsteling tussen de twee mannen, waarbij het slachtoffer gewond raakt.

Vervolgens reden de twee mannen op de snorfiets weg richting de Theresiastraat. Het slachtoffer is voor behandeling vervoerd naar het ziekenhuis.