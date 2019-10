Henk & Melle met Haagse muziekvrienden in het Paard: “Wij zijn achtergrondkoor bij onze eigen nummers”

Tijdens deze Haagse Popweek hebben muzikanten Henk & Melle hun Haagse vrienden uitgenodigd om dinsdag in het Paard de liedjes van hun nieuwe album te zingen. “Wij zijn zelf alleen maar het achtergrondkoor”, vertelt Henk Koorn op Den Haag FM.

Het Haagse muziekduo heeft meerdere vrienden uit het circuit meegenomen om samen mee te spelen in het Paard. Onder anderen Pat Smith, Camiel Meiresonne, Remco Prins en Arie Spaans zullen de liedjes van het album ‘We Are Alle Rockstars’ spelen. Dat album kwam al op 21 april uit. “Dit is dus niet een echte releaseparty, maar gewoon een leuk feestje”, vertelt Henk.

De nummers die de mannen schrijven komen voort uit een een bepaalt “kader”, zoals de muzikanten het zelf noemen. Zo schreven ze tracks in wegrestaurants en zijn alle nummers van ‘We Are All Rockstars’ in een ochtend geschreven op het terras van ijssalon Florencia. “Wat het volgende kader wordt, weten we nog niet.”

Luister hier naar het interview met Henk Koorn